Владивосток, , 11:41 — REGNUM Приморские сёла Красный Яр, Ясеневое, Соболиное и Олон, расположенные на большом удалении от централизованной электросетевой инфраструктуры, впервые в истории получили постоянное электричество, сообщает 27 сентября пресс-служба компании «Россети».

"Впервые в истории сюда пришло бесперебойное энергоснабжение. Красный яр — уникальное национальное таежное село, где живут замечательные люди, сохраняющие традиции и обычаи своего народа», — сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии пуска энергообъектов.

Отмечается, что указанные сёла расположены в 300 километрах от Хабаровска. Для их энергоснабжения специалисты «Россетей» построили две трансформаторные подстанции и проложили 80 км ЛЭП до ближайшего центра электропитания — подстанции «Перевал». Объем инвестиций в этот проект составил 242 млн рублей.

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