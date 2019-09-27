Москва, , 11:36 — REGNUM В Москве среднемесячная зарплата на предприятиях обрабатывающей промышленности составляет 73 613 рублей, сообщил ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он привёл данные за первые восемь месяцев 2019 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 11,8%. Вице-мэр обратил внимание, что показатель на 63,2% выше общероссийского, отметив высокую квалификацию специалистов, работающих на столичных предприятиях.

«Самые высокие заработные платы — более 100 тысяч рублей в месяц — зафиксированы в химической отрасли, производстве лекарственных препаратов, а также на предприятиях, выпускающих напитки», — сказал Ефимов.