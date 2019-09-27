Грозный, , 11:36 — REGNUM Все распространители ложной информации о пожаре в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном будут найдены и наказаны. Такое поручение отдал 26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания по вопросам охраны здоровья населения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Глава Чечни возмутился циничностью, с которой ряд женщин распространял аудиозаписи, сообщая о погибших, в то время как пожарные тушили огонь.

«…Женщины через слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ «Гранд Парк» детей. Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?» — заявил Кадыров.

Он отметил и тех, кто выкладывал видео с пожара, напевая при этом «гори-гори ясно» и радуясь, что огонь уничтожает товар и имущество продавцов, работавших в ТЦ.

«Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», — призвал чеченский лидер.

Напомним, пожар в торговом центре «Гранд Парк» произошел 19 сентября. Когда он разгорелся, в здании находились около тысячи человек. Все они были благополучно выведены из ТК, при пожаре никто не пострадал.

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