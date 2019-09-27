Москва, , 11:29 — REGNUM В число участников системы международного поиска товарных знаков TMview вошел департамент интеллектуальной собственности министерства торговли Таиланда. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Роспатента.

В российском ведомстве отметили, что наряду с патентным органом Таиланда в системе участвуют 69 ведомств разных стран. Всего с момента запуска TMview в апреле 2010 года поисковая система обработала более 60,4 млн поисковых запросов.

Интеграция департамента Таиланда в систему международную систему является результатом реализации программы IPKey для Юго-Восточной Азии, которую проводит Европейская комиссия, EUIPO при содействии партнеров.

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