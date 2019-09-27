Москва, , 11:25 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своей излюбленной стихотворной форме прокомментировал грядущий запрет в России курить и жарить шашлык на балконах квартир. Подобная инициатива властей музыканту явно пришлась не по душе.

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В посте, опубликованном на странице певца в Instagram, Шнуров пишет, что всё самое интересное в «городском посёлке» происходит именно на лоджиях, именно на них «течёт жизнь» — люди курят и жарят шашлык.

«Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?» — написал музыкант, обращаясь к тем, кто одобрил и принял соответствующие поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в России вступят в силу поправки в правила противопожарного режима, которые запрещают использование на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытого огня. Таким образом, под запретом оказывается курение на балконе, приготовление шашлыков или использование свечей. Соответствующее постановление правительства РФ принято 20 сентября 2019 года.

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Как пояснили в МЧС, нарушение правил, например курение на балконе, грозит штрафом до 3 тыс. рублей или до 5 тыс. рублей, если из-за этого произошёл пожар. Уголовную ответственность повлечет за собой уничтожение огнём балкона или нескольких квартир. Такое наказание грозит большей частью курильщикам, чей брошенный окурок привел к пожару.