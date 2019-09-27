Махачкала, , 11:37 — REGNUM Ветераны-афганцы из Дагестана, требующие от властей обещанного им жилья, прекратили бессрочную голодовку и сменили её на круглосуточный пикет. Такое решение ветераны приняли после разговора с представителями духовного управления мусульман республики.

«Нам сказали, что [умышленно] причинять самому себе вред религия запрещает. За время голодовки несколько человек были госпитализированы, многим потребовалась скорая помощь», — цитирует «Черновик» участника акции Селима Селимова.

Напомним, дагестанские ветераны войны в Афганистане начали голодовку 17 сентября. Они разбили палатки в парке воинов-интернационалистов в городе Махачкале и требуют встречи с главой республики Владимиром Васильевым. Ветераны (в акции участвуют порядка 40−50 человек) хотят выслушать позицию руководителя региона по вопросу обеспечения их жильем, обещанным ещё 30 лет назад.

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