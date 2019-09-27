27 сентября 2019 | Время чтения 14 мин

Владимир Станулевич, , 10:56 — REGNUM Преподобный Иов не пускал к месту своего молитвенного подвига и смерти. Ольга Поташева, работник краеведческого музея села Лешуконское, что в Архангельской области, говорила кому-то по мобильнику: «Никак не могу найти отворотку к монастырю. Это вторая от переправы? Как пропала куда!»

Ущельский, преподобного Иова, женский монастырь и мост в Ущельскую деревню. Фото начала XX века

Заехали в деревню Ущелье. Ночью прошел дождь, и ущельская улица была как каток — машина тормозила, а жидкая глина как ни в чем не бывало несла ее вперед. Хорошо, если вперед! Деревня у оврага, через который 400 лет назад построили мост, где принял мученическую смерть Иов Ущельский. К месту монастыря — на другую сторону оврага, и мы вернулись искать «дорогу к храму».

На третьем круге Ольга Геннадьевна воскликнула — «Вот она! Вот отворотка!» И сразу что-то переменилось. В разрывах облаков выглянуло солнышко. Лесная дорога вдоль оврага оказалась противоположностью деревенскоущельской, скользко-глинистой. Так не бывает, но в лесной колее не было луж, грязи, ям — как разгладил кто. Сухая, освещенная сквозь листву солнцем. Святой испытал путешественников, желая отвести случайных и ненастойчивых. Вот часовня. Поклонный крест. Кресты поменьше под елями — еще и еще. А за ними — щелья, над которой поставил келью соловецкий монах Иов в 1614 году. Ого, обрыв-то к Мезени метров 30!

«Мы возим сюда школьников. Музейные экскурсии по Лешуконскому, в окрестности ездим только сюда. Ущелье интересует всех!» — с гордостью сообщает Ольга. Школьникам это место, наверно, интересно предсмертным подвигом святого Иова — до и после него Ущелье жило тихой, размеренной жизнью.

Святой преподобный Иов Ущельский. Икона из часовни Иова Ущельского, на месте бывшего Ущельского монастыря

Николай и Елена Андрущенко, историки православия: «Сведения о жизни преподобномученика И́ова У́щельского весьма скудны. Где и когда родился этот угодник Божий, остается неизвестным; известно только, что он носил фамилию Мозовский или Мазовский, и отца его звали Патрикием… Время прихода Иова в Соловецкую обитель также нам неведомо. Но из благословенной грамоты, данной ему митрополитом Новгородским и Великолуцким Иси́дором, известно, что «поставил он митрополит инока Иова … в чтецы, потом в иподиаконы, а наконец хиротонисá его во иерея, к церкви благолепнаго Преображения Господня, что в общем монастыре преподобных отец Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев. Благослови его и отпусти из своей митрополии, повелев объявить оную граммату где надлежит, и по оной священническая действовати невозбранно». Писана была сия грамота 10 ноября 1608 года, в царствование Василия Иоанновича Шуйского при Святейшем патриархе Ермогене…

В течение шести лет со времени своего рукоположения подвизался иеромонах Иов в Соловецкой обители. А в 1614 году, ведомый Божественным промыслом, удалился на восток Архангельского края, на реку Мезень, туда, где в нее впадает река Вашка. Там стояло село Устьвашка, ныне носящее название Лешукóнское. А чуть севернее в Мезень впадает еще одна река, которая называлась по-разному: то Ёжуга, то Щелья. Избрав для своих подвигов находившееся поблизости от ее устья место, называемое Ущелье, «удобное, и даже прекрасное для построения обители», преподобный поселился в нем.

Щельем в Мезенском крае называется речной мыс с оврагом и крутизнами… Возможно, и название реки Щельи, протекающей по гористой местности, связано с изобилием таких оврагов, которые весьма живописны» (1).

Николай Галев, лешуконский краевед, председатель совета районного краеведческого музея:«Чтобы обеспечить безбедное существование обители, Иов просил царя Михаила Федоровича пожаловать им «то пустое (не занятое никем) место Ущелью от Ежуги реки горную землю, да вверх по Мезени до Ижорские вики, да Ижорскую вику для рыбной ловли, да черного лесу по две версты в гору и два островка присадные на Мезени, да рыбные же ловли на Мезени против Ущелья дати на оброк (за 5 алтын ежегодно) к Рождеству Христову для монастырского строения». Грамотою от 14 августа 1615 года царь пожаловал просимое» (2).

Ольга Корнеева, архангельский историк:«В Подлинной писцовой книге погостов, сел и деревень в государевых черных волостях Кевроли и Мезени 1623 года» говорится «У Важки реки на монастыре же в келье строитель Иов, да в четырех кельях братии восемь старцев, да двор скотинный. Пашни паханные худые, земли четверть в осьминою… Дань и оброк не положены, потому что строит его Иов внове…» (3).

Анатолий Новиков, лешуконский краевед: «В 1628 году произошло событие, поставившее праведного Иова в ряд «преподобномучеников», а позднее и чудотворцев. 5 августа (по старому стилю) во время сенокоса, когда вся братия находилась на пожнях, на обитель напали разбойники с целью захватить монастырскую казну. Они схватили Иова (кроме него в монастыре никого не было) и стали его пытать, истязать, требуя отдать казну. Ничего не добившись, разбойники убили Иова, отрубив ему голову, и ушли из обители» (4).

Житие Иова Ущельского: «И во сто 36 (1628) году наидоша на него разбойницы, а братия вся на страде монастырской делающие, и поимаша святаго, и мучиша крепко и всячески, чающее у него взять множество сребра на пагубу душам своим. И огнем жгоша его, и по ужищу влачаша его, дондеже отпадоша его тайныя уды на землю, последи же и главу его отсекоша. И собрашася братия и со окрестных волостей христиан, погребоша его близ храма Рождества Христова в Ущельской пустыни на северной стране и над ним гробницу устроили» (5).

Икона преподобного Иова Ущельского спасенная партработником Иваном Максимовым, украденная из музея, найденная милицией и находящаяся сейчас в Благовещенской церкви села Лешуконское Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Анатолий Новиков: «Можно представить весь то ужас, который испытали вернувшиеся с сенокоса монахи. Совместно с собравшимися скорбящими крестьянами из соседних деревень они похоронили праведного Иова недалеко от церкви Рождества Христа Спасителя, с северной стороны… Над могилой преподобного Иова была построена часовня… в июля 1658 года был написан первый образ святого на покрове и положен на его раку. Написал его холмогорский иконописец Григорий Селиванов Попов… «начал писать иконы для храма Николая Чудотворца в Азаполье. И от того заболели у него очи, и две недели почти не видел и писать не мог. И вспомнил он свое обещание писать иконы для Ущелья с Прокопьева дня. И раскаявшись, обещался петь молебен у гробницы преподобномученика Иова, и на гробнице его написать образ подобия его на покрове». И с того времени исцелися очами, и написал иконы в храм, и на гробницу образ преподобного на покрове» (6).

Сергей Максимов, российский этнограф: «В ущельской церкви сохранилась кокора, на которой он (святой Иов. — Прим. автора) был убит и которая облита его кровью, кокора эта теперь вся обгрызана, потому что щепы от нее, по народной вере, взятые в в рот, успокаивают зубную боль. Указывают также и место убиения Иова за селом, под горой, на мосту, которого уже нет, потому что ручей, отделявший церковь от села уже пересох» (7).

Анатолий Новиков: «Слава о чудесах преподобного Иова дошла до Архангельска. Чтобы проверить истинность этих чудес, архиепископ Архангелогородский и Холмогорский Варсонофий в 1739 году послал на Мезень в Ущелье ключаря Холмогорского кафедрального собора священника Прокопия с подьячим, поручив им также освидетельствовать мощи преподобного Иова… 3 ноября 1739 года после молебна в часовне начал раскапывать землю… Раскопав землю на полтора аршина внутрь, нашли гроб, в коем тело почивало 111 лет.

«И открывше раку, обретоша мощи святаго преподобномученика Иова целы и нетленны… и не токмо телесе преподобного не прикоснулось тление, но и бывшие на нем ризы, мантия и пояс и пелены явились неповрежденными. …По открытии же мощей угодника Божия исполнилась часовня благоухания неизреченнаго».

Татьяна Кольцова, искусствовед, историк православия: «После освидетельствования мощи святого Иова были оставлены под спудом, официальной канонизации не последовало» (8).

Ольга Корнеева: «В 1741 г. монастырь еще существовал, но в нем проживал только один иеромонах без братии, с девятью служителями и 29 разночинцами. В 1764 г. в связи с секуляризацией монастырских земель и закрытием маловотчинных монастырей был ликвидирован и Иовов Ущельский мужской монастырь» (3).

Анатолий Новиков: «В 1888 году был начат ремонт Иовской церкви. Надо было заменить сгнившие под полом балки. Подрядчик — церковный мастер, крестьянин деревни Верхний Березник Александр Иванович Кычин <…> стал копать ямы для стоек под балки, и наткнулся на могилу преподобномученика Иова <…>

Прихожане стали просить приходского священника Федора Смирнова, чтобы он объявил о мощах епископу Нафанаилу, но тот не согласился… Тогда мастер А. И. Кычин сам обратился к епархиальному начальству с заявлением об открытии им <…> мощей прмч. Иова. Это заявление осталось без ответа. После многочисленных безответных обращений прихожан к местным священникам, к консистории, к епископу Нафанаилу крестьяне Ущельского прихода обратились 9 января 1892 года с прошением к обер-прокурору Святейшего Синода <…> Письмо подписывают крестьяне четырех деревнь <…> Ситников был одним из крестьян, кто надеялся на возрождение монастыря: «…у нас по Мезенскому уезду нету ни одного монастыря, очень мы жадны на монастыре, все бы желали…»

З0 августа 1896 года Ситникову сообщают, что у его лодки сорвали замок. Он бежит к реке и видит четырех человек. Один из них <…> ударил Ситникова. Прибежавший псаломщик или дьячок Ущельского прихода Константин Иванович тоже подбивает <…> еще ударить Ситникова. Ситников спрашивает, в чем его вина. Дьячек обвиняет его в том, что тот старается «об святом преподобномученике Иови, об Ущелском монастыре. Нет, не зделать вам монастыря, не будет в Ущельи». Ситников отвечает, что все как угодно будет святому Иову. Дьячек бросает в Ситникова камень, но мимо <…>

Не все священнослужители ратовали за возрождение монастыря. Служители Ущельского прихода понимали, что с водворением монастыря им придется уступить служебные места в Ущельских церквях, да и жилье свое надо будет менять» (9).

Часовня Иова Ущельского на месте выбранном им в 1614 году для монастыря Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Ольга Корнеева: «Ущельский приход располагался на обоих берегах реки Мезени в устье реки Вашки. В него входили селения: село Ущельское (Ущелье), деревни Березницкая (Березник), Смоленецкая (Смоленец) и Пылемская (Пылема) с центром в селе Ущельском» (3).

Анатолий Новиков: «Что же написали в своем рапорте благочинный священник и причт Ущельского прихода? <…> Они отвергли утверждение крестьян, что это мощи преподобного Иова: «Кости эти, на взгляд причта <…> были самого обыкновенного вида <…> кости эти не имеют никакого отношения к мощам проподобного Иова» <…> местные священники Иван Карасов и Федор Смирнов <…>: «Для восстановления Иовской пустыни нет никаких оснований» <…> что чудеса Иова Ущельского, бывшие в давние года, никаких несомненных свидетельств не имеют, так как тетрадки, в которых записывались чудеса, ничем не удостоверены. Место погребения преподобного Иова, с легкой руки лжесвидетелей Карасова и Смирнова, превратились «в существовавшее здесь в прежнее время кладбище». Окочательную точку ставит епископ Архангелогородский и Холмогорский Иоанникий: «…так как кости эти неизвестно кому принадлежали и присутствие их около церкви объяснилось существовавшим здесь в прежние времена кладбищем <…> епархиальное начальство ходатайство то отклонило» (10).

Ольга Корнеева, архангельский историк: «Монастырь был закрыт весной 1920 г., а 6 июня 1920 г. вскрыли раку с мощами Иова Ущельского <…> Местные жители продолжают почитать Иова Ущельского. Верующие обычно «ходили к нему» 19 мая. Поминали Иова и в августе, в день его смерти, рассказывая, что место там особое, как будто «благодать на тебя с неба сходит» (3).

Светлана Антонова, бывший директор лешуконского краеведческого музея: «О вскрытии мощей преподобного Иова есть две телеграммы. Первая — телеграмма Устьвашского уездного исполкома в Архангельский губотделуправ от 3 июня 1920 года в которой сообщается о намеченном на 6 июня вскрытии мощей Иова Ущельского. В ответной телеграмме заведующего Архгуботдуправ говорится: «Вскрытие мощей Иова назначенное Вами на шестое сего июня приостановить точка об исполнении телеграфировать точка». Большевики, победившие белых, первое время старались избегать конфликтов с верующим населением. Что было потом с мощами святого — неизвестно».

Николай и Елена Андрущенко, историки православия: «Одно из современных чудес связано с храмовой иконой преподобномученика Иова, написанной, по всей видимости, при создании женской У́щельской общины. Эта прекрасная икона в два метра высотой сохранилась до наших дней. После закрытия У́щельских церквей одна из местных жительниц спрятала пять алтарных икон, включая и икону преподобномученика Иова, в своем амбарчике. Там она устроила молельню, куда ходили молиться поселяне. В 1960-х годах в Лешуконье, как и в другие глубинные места Севера России, зачастили перекупщики, скупавшие за бесценок старинные иконы и вывозившие их за границу. Чтобы сохранить У́щельские святыни, тогдашний секретарь райкома компартии села Лешуконское Иван Мефодьевич Максимов уговорил хранительницу икон передать их ему. Иконы находились в Лешуконском Доме культуры, а когда в 1984 году был создан Лешуконский краеведческий музей, туда была передана икона преподобномученика Иова.

В ночь с 15 на 16 августа 2000 года, за два дня до памяти преподобномученика, икона, которую называли жемчужиной Лешуконья, была из музея украдена. Икону искали повсюду, обыскивали все машины. И вот одной из местных жительниц во сне явился старец и сказал: «Ищите меня в траве». Вскоре икона была найдена: она оказалась зарытой в землю за селом. Ее вернули в музей, а затем она была передана в молитвенный дом села Лешуконское» (1).

Щелья — 30-метровый обрыв на реке Мезень, у которой в 1614 году основал монастырь преподобный Иов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Светлана Антонова: «Икона лежала в сарае, ее спас Иван Максимов, бывший тогда инструктором райкома КПСС. Он уговорил хозяйку отдать икону в музей. В 2000 году, когда я была директором музея, ее украли подростки. Они пошли за монетами, но я убрала их в сейф, и, чтобы уходить не с пустыми руками, грабители забрали икону. Спустились вниз с обрыва к Вашке, сели в лодку, на том берегу закопали икону в песок, а через пару дней перепрятали ее. Это было в ночь на 16 августа, за пару дней до годовщины гибели святого. Я тяжело переживала стресс. Вдруг ночью во сне мне явилась неясная фигура, даже, скорее, лицо старца, и раздался голос: «Ищи икону в траве». Я поняла, что меня посетил Иов Ущельский. И действительно, вскоре икону нашли зарытой в поле — хорошо сработала милиция. Перед судом предстали двое, но один грабитель получил в связи с тяжелым семейным положением условный срок, а второй совсем ушел от ответственности. Сейчас икона находится в церкви села Лешуконское».

Анатолий Новиков: «Окончательную точку в вопросе канонизации Иова Ущельского поставил документ 2018 года <…>: «9 февраля 2018 гола Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил празднование Собора Святых Архангельской митрополии. Новый праздник будут отмечать 1 ноября <…> В Соборе святых Архангельской митрополии под номером 46 внесен Иов Ущельский преподобномученик + 1628» (11).

Спор, тянущийся с XVIII века среди служителей Церкви, и непонятный верующим, закончен в XXI веке Святейшим патриархом Кириллом. Соловецкий монах и ущельский настоятель Иов, принявший за веру мученическую смерть, признан Церковью святым, преподобным. Лешуконские православные знали это давно.

Примечания:

Преподобномученик И́ов У́щельский и судьба основанной им обители. Сайт «Возрождение древней Соловецкой обители Воспоминания о первых годах возобновленного монастыря, Аудиозаписи и тексты исторически значимых проповедей (к 20-летнему юбилею перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких)». Н. Галев. Ущелье. Газета «Звезда». 13.02.1986 г. С.3. Монастыри Архангельского Севера: XIV—XX вв. Под редакцией В.К.Ананьина. 2017. С.365−367 А. В. Новиков. Ущельский монастырь (история обители в документах). Архангельск. 2018. С.21−22 Е. А. Рыжова. Житие соловецкого постриженника Иова Ущельского — малоизвестное сочинение XVII—XVIII вв. Сайт «Пушкинский дом» А. В. Новиков. Ущельский монастырь (история обители в документах). Архангельск. 2018. С.28−29 С. Максимов. Год на Севере. М. 1987. С.115 А. В. Новиков. Ущельский монастырь (история обители в документах). Архангельск. 2018. С.31 Там же. С.53−54 Там же. С.56−57 А. В. Новиков. Ущельский монастырь (история обители в документах). Архангельск. 2018. С.60

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