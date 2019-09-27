Лиссабон, , 10:55 — REGNUM Ежегодное 19-е заседание Морской группы комиссии по защите морской среды района Балтийского моря прошло в Лиссабоне с участием делегации Минтранса России, сообщает 27 сентября пресс-служба Росморречфлота.

В работе группы приняли участие представители из Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии, Польши, а также наблюдатели от неправительственных организаций.

Ключевым вопросом встречи стало предотвращение загрязнения морской среды в результате судоходной деятельности на Балтийском море. Значительное место в повестке дня занимали вопросы пересмотра Плана действий для Балтийского моря (ПДБМ), принятого сторонами Хельсинской конвенции в 2007 году.

Отмечается, что итогом совещания стало согласование проекта краткого списка будущих направлений работы для возможного включения в пересматриваемый ПДБМ. К следующему заседанию морской группы в марте 2020 года стороны договорились выполнить детальную проработку сформированного перечня вопросов.

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