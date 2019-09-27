Вашингтон, 27 сентября 2019, 10:57 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) получила положительные оценки в 29 из 32 стран, опрошенных исследовательским центром Pew, за исключением Израиля, Туниса и России. Об этом сообщается на официальном сайте центра на основании данных нового опроса.
Лидером по позитивному отношению к ООН оказались Филиппины (86% в этой стране хорошо относятся к данной структуре), за ней следуют Швеция (80%) и Польша (78%). Хуже всего к ООН относятся в Израиле (65%), за которым с большим отрывом следуют Россия (43%) и Тунис (40%).
Отношение к ООН распределилось следующим образом:
|Страна
|Относятся плохо
|Относятся хорошо
|Не определились
|Россия
|43
|34
|24
|Израиль
|65
|31
|5
|Тунис
|40
|33
|27
|Украина
|13
|62
|25
|Канада
|26
|69
|5
|США
|33
|59
|8
|Швеция
|17
|80
|3
|Польша
|9
|78
|14
|Литва
|11
|71
|18
|Италия
|21
|71
|8
|Нидерланды
|26
|70
|4
|Великобритания
|27
|68
|5
|Словакия
|23
|66
|11
|Германия
|27
|65
|8
|Испания
|33
|63
|4
|Франция
|33
|62
|5
|Болгария
|16
|55
|29
|Чехия
|23
|55
|21
|Венгрия
|20
|50
|30
|Греция
|36
|48
|16
|Филиппины
|9
|86
|5
|Южная Корея
|11
|82
|6
|Индонезия
|11
|66
|22
|Австралия
|32
|60
|8
|Япония
|35
|47
|18
|Ливан
|32
|60
|9
|Кения
|15
|69
|16
|Нигерия
|25
|58
|17
|ЮАР
|28
|53
|18
|Мексика
|25
|58
|18
|Бразилия
|25
|47
|27
|Аргентина
|26
|38
|35
|В сумме
|26
|61
|15
Исследование показало также, что в шести странах отношение улучшилось, а в Польше — резко: с 10% в 2007 до 78% в 2019-м. В трех странах отношение, напротив, ухудшилось, в том числе в России, где к ООН относились положительно в 2007 году 58%, а сейчас — только 34%. Отмечается, что молодежь чаще относится к ООН позитивно, чем люди среднего возраста. Так, в России среди граждан от 50 лет это число равно 25%, в возрасте 30−49 — уже 35%, а среди молодежи от 18 до 29 лет — 51%.
Опрос проводился с 13 мая по 29 августа в 32 странах с участием 34 904 респондентов.