Вашингтон, 27 сентября 2019, 10:57 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) получила положительные оценки в 29 из 32 стран, опрошенных исследовательским центром Pew, за исключением Израиля, Туниса и России. Об этом сообщается на официальном сайте центра на основании данных нового опроса.

Лидером по позитивному отношению к ООН оказались Филиппины (86% в этой стране хорошо относятся к данной структуре), за ней следуют Швеция (80%) и Польша (78%). Хуже всего к ООН относятся в Израиле (65%), за которым с большим отрывом следуют Россия (43%) и Тунис (40%).

Отношение к ООН распределилось следующим образом:

СтранаОтносятся плохоОтносятся хорошоНе определились
Россия433424
Израиль65315
Тунис403327
Украина136225
Канада26695
США33598
Швеция17803
Польша97814
Литва117118
Италия21718
Нидерланды26704
Великобритания27685
Словакия236611
Германия27658
Испания33634
Франция33625
Болгария165529
Чехия235521
Венгрия205030
Греция364816
Филиппины9865
Южная Корея11826
Индонезия116622
Австралия32608
Япония354718
Ливан32609
Кения156916
Нигерия255817
ЮАР285318
Мексика255818
Бразилия254727
Аргентина263835
В сумме266115

Исследование показало также, что в шести странах отношение улучшилось, а в Польше — резко: с 10% в 2007 до 78% в 2019-м. В трех странах отношение, напротив, ухудшилось, в том числе в России, где к ООН относились положительно в 2007 году 58%, а сейчас — только 34%. Отмечается, что молодежь чаще относится к ООН позитивно, чем люди среднего возраста. Так, в России среди граждан от 50 лет это число равно 25%, в возрасте 30−49 — уже 35%, а среди молодежи от 18 до 29 лет — 51%.

Опрос проводился с 13 мая по 29 августа в 32 странах с участием 34 904 респондентов.