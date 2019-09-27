Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) получила положительные оценки в 29 из 32 стран, опрошенных исследовательским центром Pew, за исключением Израиля, Туниса и России. Об этом сообщается на официальном сайте центра на основании данных нового опроса.

Лидером по позитивному отношению к ООН оказались Филиппины (86% в этой стране хорошо относятся к данной структуре), за ней следуют Швеция (80%) и Польша (78%). Хуже всего к ООН относятся в Израиле (65%), за которым с большим отрывом следуют Россия (43%) и Тунис (40%).

Отношение к ООН распределилось следующим образом:

Страна Относятся плохо Относятся хорошо Не определились Россия 43 34 24 Израиль 65 31 5 Тунис 40 33 27 Украина 13 62 25 Канада 26 69 5 США 33 59 8 Швеция 17 80 3 Польша 9 78 14 Литва 11 71 18 Италия 21 71 8 Нидерланды 26 70 4 Великобритания 27 68 5 Словакия 23 66 11 Германия 27 65 8 Испания 33 63 4 Франция 33 62 5 Болгария 16 55 29 Чехия 23 55 21 Венгрия 20 50 30 Греция 36 48 16 Филиппины 9 86 5 Южная Корея 11 82 6 Индонезия 11 66 22 Австралия 32 60 8 Япония 35 47 18 Ливан 32 60 9 Кения 15 69 16 Нигерия 25 58 17 ЮАР 28 53 18 Мексика 25 58 18 Бразилия 25 47 27 Аргентина 26 38 35 В сумме 26 61 15

Исследование показало также, что в шести странах отношение улучшилось, а в Польше — резко: с 10% в 2007 до 78% в 2019-м. В трех странах отношение, напротив, ухудшилось, в том числе в России, где к ООН относились положительно в 2007 году 58%, а сейчас — только 34%. Отмечается, что молодежь чаще относится к ООН позитивно, чем люди среднего возраста. Так, в России среди граждан от 50 лет это число равно 25%, в возрасте 30−49 — уже 35%, а среди молодежи от 18 до 29 лет — 51%.

Опрос проводился с 13 мая по 29 августа в 32 странах с участием 34 904 респондентов.