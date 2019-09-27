Хошимин, Вьетнам, , 13:39 — REGNUM Во вьетнамском городе Хошимин планируют внедрять искусственный интеллект в процессы развития города, и ищут специалистов, которые им в этом помогут. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.

Власти города стремятся найти кратчайший путь для внедрения искусственного интеллекта в крупных масштабах, используя наиболее подходящую для города модель. По заявлению городского председателя Нгуена Тхань Фонга, модель также должна быть способна обеспечить связь между четырьмя ключевыми факторами: городской администрацией, бизнесом, учеными, занимающимися внедрением искусственного интеллекта, и инвесторами, вкладывающими средства в искусственный интеллект.

Также сообщается, что для инвестиций в искусственный интеллект будут созданы особенные условия. Для каждого отдельного проекта инвесторам будет разрешено получать кредиты по льготным ставкам процента в размере до 4,3 миллионов долларов США.