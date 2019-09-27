Ташкент, , 10:50 — REGNUM Торговый центр Salom в Ташкенте выставлен на аукцион по стартовой цене в 19,2 млрд сумов ($2,05 млн), сообщает 27 сентября издание Spot со ссылкой на данные онлайн-аукциона по реализации имущества при исполнении судебных актов и актов иных органов.

В описании объекта указывается, что пятиэтажное здание имеет общую площадь 7156 кв. метров, полезную площадь — 6754 кв. метров. Объект построен в 2016 году и имеет 88 помещений.

Торговый центр предназначен для оказания торгово-бытовых услуг и услуг общественного питания. Здание подключено к центральному газоснабжению, канализации, водопроводу и электрической сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стоимость государственных активов в гостинице «Узбекистан» в Ташкенте снизилась на 30%, до $23,1 млн из-за отсутствия предложений покупателей.

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