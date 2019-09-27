Владикавказ, , 10:47 — REGNUM В Северной Осетии на летнюю оздоровительную кампанию детей в 2019 году было потрачено из республиканского бюджета 145,875 млн рублей. На эти средства был организован отдых для 15 453 детей и подростков. Об этом в своем отчете 25 сентября сообщила первый заместитель министра труда и социального развития РСО-Алания Анджела Мамаева.

Она отметила, что в первую очередь путевки в детские лагеря и санатории были предоставлены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, за госсчет отдохнули в летний период 13 708 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также воспитанники детских домов и интерната.

Школьников региона принимали на отдых 170 оздоровительных учреждений, в том числе санатории и лагеря дневного пребывания. Кроме того, дети из Северной Осетии отдохнули в четырех лагерях на побережье Черного моря.

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