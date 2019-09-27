Магас, , 10:43 — REGNUM В Ингушетии до конца 2019 года переселится в новые квартиры 101 человек. Жьлье получат проживающие в городе Сунжа по улице Демченко 69 и в Назрани по адресу Московская 13, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе минстроя республики.

Для жителей аварийных квартир в настоящее время активно возводятся многоквартирные дома в Сунже и Назрани. Все конкурсные процедуры и заключение контрактов будут завершены до 15 ноября, чтобы люди переселились в новые квартиры уже до конца текущего года.

По словам замминистра Мусы Арапханова, всего в Ингушетии в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включены 16 аварийных домов, общей жилой площадью свыше 6 тыс. кв. м. Их жильцами являются 635 человек.

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