Абу-Даби, , 10:41 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты заняли первое в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в рейтинге цифровой конкурентоспособности, согласно отчету IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019. Об этом 26 сентября сообщает государственное новостное издание ОАЭ WAM.

Согласно отчету, ОАЭ достигли лидерства в регионе во всех трех основных факторах, которые свидетельствуют о конкурентоспособности экономики в цифровую эпоху: технологическом факторе, факторе знаний и факторе так называемой «готовности к будущему». В мировом рейтинге ОАЭ также продвинулись на пять позиций вперед, заняв 12 место в глобальном рейтинге.

Руководитель Управления по регулированию телекоммуникаций ОАЭ Хамад Обэйд аль-Мансури подчеркнул, что ключевую роль в прогрессе страны в сфере цифровых технологий сыграло стратегическое видение федеральных органов власти, которые стимулируют развитие технологической инфраструктуры и содействуют развитию национального потенциала в сфере информационных технологий.