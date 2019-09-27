* УПА — запрещённая в России организация

Киев, , 10:42 — REGNUM В районе села Мигалки Киевской области действует детский лагерь, в котором украинским школьникам предлагают почувствовать себя боевиками ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило 24 сентября информационное агентство Ruptly.

Организаторы утверждают, что на месте лагеря в 1944 году произошло сражения между боевиками ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сотрудниками НКВД.

«Наша задача рассказать детям, как было на самом деле, кто такие УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за что они боролись. Вот такая основная инициатива этого лагеря», — рассказал один из организаторов Виталий Онищук.

Он также добавил, что проект частично финансируется управлением молодёжной политики и национал-патриотического воспитания Киевской областной администрации.

Участниками лагеря являются дети от 8 до 16 лет. На видео, снятом в лагере, видно, как они скандируют нацистский лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

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Напомним, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была создана в конце 1942 года. Боевики этой организации при поддержке Третьего рейха воевали против Красной Армии, а также истребляли польское, еврейское и украинское население Западной Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал тему антисемитизма на Украине «провокационной» и заявил, что не допустит преступлений на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости.

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УПА* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.