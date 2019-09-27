Буэнос-Айрес, , 10:36 — REGNUM Суд в Аргентине вынес беспрецедентное решение, впервые призвав права «нечеловеческой личности» — самки орангутана по кличке Сандра, передает немецкий канал n-tv.

Аргентинский суд вынес решение отпустить обезьяну на относительную свободу — в специализированный «Центр для больших обезьян» во Флориде (США), где условия содержания максимально приближены к естественным. Сандра родилась в 1986 году в немецком зоопарке, а с 1995 года проживала в зоопарке Буэнос-Айреса.

Во флоридском центре содержится 21 орангутан и 31 шимпанзе, в том числе питомец покойного певца Майкла Джексона. 26 сентября Сандру доставили прямым рейсом в Даллас. Затем она должна выдержать 40-дневный карантин в зоопарке штата Канзас, прежде чем отправится на постоянное место жительства во Флориду.

Судебный процесс по делу Сандры начался в 2014 году. Защитники животных подали в суд, отстаивая права обезьяны на личную свободу и требовали отпустить ее из аргентинского зоопарка.