Нью-Дели, , 10:33 — REGNUM Индия поднялась на 44-ю строчку в рейтинге цифровой конкурентоспособности. Ранее в рейтинге Международного института управленческого развития World Digital Competitiveness страна занимала 48 место. Сообщается, что рейтинг Индии улучшился по показателям изучения и внедрения цифровых технологий.

Помимо этого, отмечается, что повысился уровень образования в смежных сферах. «Индия поднялась на четыре позиции за счет улучшении технологических факторов, а также большого уровня инвестиций в сферу телекоммуникации», — утверждают представители института.

По информации индийского новостного агентства Джагран, первую строчку по данному показателю заняли США. Следом идут Сингапур и Швеция.

Данный рейтинг измеряет способность стран использовать цифровые технологии в качестве ключевого фактора экономических преобразований в бизнесе, правительстве и обществе в целом.