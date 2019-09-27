Министр окружающей среды Индии Пракаш Джавадекар заявил общественности, что страна выполнила половину своих целей на 2022 год в области использования возобновляемых источников энергии. Он отметил, что страна достигла того, что изначально считалось «невозможным».

Нью-Дели, , 16:01 — REGNUM «Мы уже установили более 80 ГВт мощностей из запланированных на 2022 год 175 ГВ», — заявил министр.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр выразил мнение, что приоритетным направлением для Индии в этой сфере является использование солнечной энергии. «В 2012 году премьер-министр Нарендра Моди впервые представил идею создания Солнечного альянса, что доказывает нашу приверженность глобальным целям», — добавил он. Стоит отметить, что во время своего выступления на саммите ООН по изменению климата Моди объявил, что более 80 стран уже присоединились к данному альянсу.

Министр также предложил идею использования солнечных батарей на необрабатываемой земле, а также над ирригационными каналами. Пракаш Джавадекар отметил, что на фоне роста спроса на электричество в Индии, данные идеи будут становиться все более актуальными.