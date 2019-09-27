Исследование Wealth Hurun India Rich List, проведенное индийской финансовой компанией India Infoline, показало, что глава компании Reliance Industries Мукеш Амбани является самым богатым человеком в стране. Его состояние оценивается в 3,8 триллионов рупий (примерно 53,5 миллиардов долларов). Вторую строчку в этом списке занял проживающий в Лондоне вместе со своей семьей Шричанд Пармананд Хиндуджа, состояние которого равняется 1,8 триллионов рупий (25,2 миллиардов долларов). Состояние Азима Премджи оценивается в 1,17 триллионов рупий (16,4 миллиардов долларов), он занял третью строчку.

Нью-Дели, , 14:48 — REGNUM Новый рейтинг показал, что в 2019 году общее количество людей с состоянием свыше 10 миллиардов рупий увеличилось с 831 до 953. «Совокупное богатство топ-25 списка равняется 10% ВВП Индии», — говорится в сообщении компании.

По информации индийского новостного агентства Джагран, по сравнению с 2018 годом совокупное состояние богачей Индии выросло на 2%, хотя средняя величина упала на 11%.

«Во всем мире богачи стимулируют рост и, следовательно, играют жизненно важную роль в развитии экономики. Правительство Индии поставило цель достичь размера экономики в 5 триллионов долларов, поэтому мы уверены, что в следующем году количество миллионеров в стране легко может утроиться», — заявил главный исследователь Анас Рахман Джунаид.