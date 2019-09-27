Москва, , 10:30 — REGNUM Новые нормативы по размещению отделений «Почты России» предлагает Минсвязи России в проекте приказа, размещенном 26 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает отменить приказ Минсвязи СССР от 27.04.1981 № 178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР». Также в документе приводятся новые нормативы размещения отделений почтовой связи.

Формально законопроект предусматривает увеличение количества отделений. Если советские нормы предусматривали в городах с населением от полумиллиона человек одно отделение на 20 — 25 тысяч жителей, то по новым правилам отделение полагается уже на каждые 15 тысяч человек. Аналогичные изменения касаются и других типов населенных пунктов.

В городах с численностью от 250 до 500 тысяч отделение полагается на 10 — 15 тысяч жителей (14 — 18 тыс. по советским нормам), в городах с населением от 100 до 250 тысяч — на 6−10 тысяч жителей (было 9 — 13 тыс.), а в малых городах и поселках планируется одно отделение на 6 тыс. человек (было от 6 до 9 тыс.). Для сельской местности планируется обеспечить отделением связи каждые 2 тысячи человек (в СССР такой нормы не было).

Тем не менее, один из пунктов документа позволяет существенно пересмотреть новые нормы в обратную сторону.

«Для отделений почтовой связи, в которых предусмотрено несколько окон обслуживания, расчетное количество населения, обслуживаемое одним отделением почтовой связи, указанное в пунктах 4 и 5 настоящих нормативов, умножается на количество окон обслуживания», — говорится в проекте приказа.

Таким образом, если в одном отделении 4 окна, то и нормативы для него увеличиваются в 4 раза.

Кроме того, приказ Минсвязи СССР предусматривал ряд норм по размерам почтовых отделений и требования по их организации. В новом проекте приказа они не устанавливаются.