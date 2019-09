Санта-Моника, США, , 10:21 — REGNUM Студия Naughty Dog выпустила десятиминутное видео, в котором рассказала о том, что ждет геймеров в предстоящей игре The Last of Us: Part II. Ролик был опубликован 26 сентября на YouTube-канале PlayStation.

Создатели игры отмечают, что зараженные во второй части игры станут более опасными, таким образом, сражения с ними станут более сложными. Однако при этом геймеры будут получать помощь от попутчиков главного героя, даже от тех, которые кажутся не слишком сильными. Кроме того, система оружия в игре будет улучшена, в частности, они смогут наблюдать визуальные изменения в момент модификации вооружения на верстаке.

Читайте также: Опубликованы новые кадры с геймплеем шутера Terminator: Resistance

Напомним, релиз игры The Last of Us: Part II запланирован на 21 февраля 2020 года. Действия игры начнется в городе Джексон (штат Вайоминг, США), где закончилась история первой части.

Читайте ранее в этом сюжете: Трейлер игры «Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден» раскрыл детали сюжета