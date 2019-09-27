Нью-Дели, , 14:30 — REGNUM Армия Индии вывезла 130 тонн твердых отходов с ледника Сиачен в рамках проекта по защите экосистемы региона. По словам представителей армии, присутствие значительного числа военнослужащих в горной местности значительно сказывается на количестве мусора. Стоит отметить, что на этом леднике, который является частью горного хребта Каракорум, находится самая высотная военизированная база в мире.

В рамках данной программы было утилизировано 48 тонн биоразлагаемых отходов, оставшуюся часть составляют неметаллические (40 тонн) и металлические отходы (41 тонна).

По информации индийского новостного агентства Джагран, общий объем отходов на леднике составляет 236 тонн. Официальные представители армии сообщили, что мусор в рамках этой инициативы был доставлен на мусоросжигательные заводы, недалеко от горного массива.

Помимо этого, была запущена программа по повышению осведомленности жителей прилегающих районов о проблемах окружающей среды.