Нью-Дели, , 10:20 — REGNUM Согласно исследованию, проведенным журналом PLOS Pathogens, вирус денге, от которого ежегодно страдают 400 миллионов во всем мире, становится все более устойчивым к вакцинам и лечению в Индии.

«В лабораторных условиях мы обнаружили, что в штамме DENV2 произошли мутации белка вируса, что может привести к тому, что вакцины и лекарственные средства окажутся неэффективными против него», — заявили представители Медицинской школы Национального университета Сингапура.

По информации индийского новостного агентства Джагран, вирус изменял свою структуру при температуре человеческого тела, что важно учитывать при разработке новых вакцин. «Наше исследование дает импульс разработке вакцин и лечению этой лихорадки», — заявили специалисты.

Напомним, что лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, переносимое комарами. Чаще всего случаи заболевания регистрируются в тропических и субтропических регионах мира.