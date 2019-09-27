Буденновск, Ставропольский край, , 10:19 — REGNUM На Ставрополье вынесли приговор военнослужащим, осквернившим мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Буденновский гарнизонный военный суд ограничился для них условным сроком, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе суда.

Напомним, в конце марта в соцсетях появился снимок с камеры наружного наблюдения, установленной возле воинского мемориала в городе Будённовске. На фотографии видно, как в темное время суток двое молодых людей сидят у Вечного огня на скамейке, а третий в это время справляет нужду на монумент «Родина-мать». Местные СМИ также сообщали, что молодые люди подбрасывали в огонь цветы, принесенные к мемориалу.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения умерших. Позже полиция задержала подозреваемых, ими оказались двое военнослужащих одной из воинских частей Будённовска и один бывший военнослужащий.

«Установлено, что 29 марта 2019 года, в период с 02:00 до 02:50, М., К. и Ч., действуя группой лиц и с прямым умыслом, осквернили надмогильное сооружение — памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в судебном заседании подсудимые признали свою вину и «чистосердечно раскаялись».

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