Анкара, , 10:36 — REGNUM Глава Турецкого исторического общества профессор доктор Рефик Туран заявил: «Раньше мечеть Айя София в Стамбуле принималась за нулевой меридиан. То, что именно отсюда начинался отсчёт часовых поясов, не является лишь научным фактом, но показывает силу распространения политической воли на остальной мир».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рефик Туран отметил: «Нулевой меридиан сдвинули в 1884 году британцы и сказали, мол, место отсчёта часовых поясов теперь будет здесь. Мы верим, что настанет день, когда нарушенное право мечети Айя София будет восстановлено».

Историк добавил: «Стамбул делают Стамбулом исторические и культурные ценности. Есть материальные и абстрактные ценности, дошедшие до наших дней. Одной из них является мечеть Айя София».