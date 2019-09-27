Владивосток, , 10:08 — REGNUM Группа белух из бухты Средняя будет доставлена в Сахалинский залив на Научно-исследовательском судне ВНИРО в специальных ваннах, сообщает 27 сентября пресс-служба тихоокеанского филиала института.

«У науки уже был успешный опыт выпуска животных с судна. Мы рассчитываем, что весь процесс пройдет удачно и никакие погодные условия нам не помешают», — пояснил руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк.

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Перевозка оставшихся в «китовой тюрьме» в Приморье белух стартует 28 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, схема транспортировки белух из «китовой тюрьмы» в Приморье была изменена в связи с паводком на реке Амур, который нарушил схему речного судоходства.

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