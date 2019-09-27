Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В Екатеринбурге для экономии бюджета решили уменьшить число бюллетеней для опроса о храме Святой Екатерины. Об этом заявил глава горизбиркома Вадим Антошин, сообщает ЕАН.

По словам Антошина, будет напечатано 100 тысяч бюллетеней, тогда как для выборов обычно печатают 700 тысяч экземпляров. Это сделано для того, чтобы сэкономить средства городского бюджета.

Тем не менее, если возникнет необходимость, то избирком готов организовать дополнительные тиражи прямо в день голосования.

Напомним, опрос о храме Святой Екатерины пройдёт 13 октября 2019 года. Жители должны будут выбрать новое место для религиозного объекта.

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