Минск, , 10:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал блестящими отношения с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об это белорусский лидер заявил в интервью украинским СМИ, опубликованном на сайте администрации президента Белоруссии.

«Между людьми химия должна быть какая-то. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга», — заявил Лукашенко. Он отметил, что выражает Токаеву особое уважение.

Глава Белоруссии добавил, что может полностью довериться казахстанскому коллеге, так как тот не буде искажать смысл сказанных слов. Лукашенко также положительно охарактеризовал отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что Нур-Султан и Минск планируют заключить соглашение о поставке нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года. Ранее, 26 сентября, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия прорабатывает возможность поставок нефти, альтернативные российским поставкам.

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