Москва, , 10:07 — REGNUM Ряд индонезийских продуктов проникает на российский рынок, включая лапшу быстрого приготовления, кофе, пиво и даже манго, в то время как Cappuccino Torabika Coffee присутствует в 78 регионах России от Калининграда до Владивостока, сообщает Antara.

Издание отмечает, что посольство Индонезии в Москве продолжает стремиться продвигать индонезийскую продукцию в России через бизнес-форумы, выставки и индонезийские фестивали.

Один из дистрибьюторов кофе Torabika в России, заявил, что рост продаж к концу 2019 года, как ожидается, достигнет 31%.

Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди подчеркнул, что фестиваль Индонезии в Москве оказал большое влияние на выход индонезийской продукции на российский рынок.

Известно, что в Москве и Санкт-Петербурге открылись два кафе, представив индонезийское меню. Посольство Индонезии поддерживает и проводит кулинарную подготовку для поваров.

«Мы хотим, чтобы на российский рынок выходило больше индонезийских продуктов, а рестораны можно использовать как один из вариантов выхода индонезийских продуктов питания на российский рынок», — отметил посол Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди заявил, что продукты питания из Индонезии имеют большой потенциал для выхода на российский рынок.

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