Москва, , 09:58 — REGNUM Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пирумова заподозрили в отмывании средств примерно на 800 млн рублей. По версии следствия, это случилось при строительстве объекта Эрмитажа. Бывший замминистра вины не признает.

По данным телеканала, фигурантами дела также являются бывший глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бывший председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор. Адвокат Пирумова Фёдор Куприянов отказался комментировать эту информацию, но не стал опровергать возбуждение нового дела, передает радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, Пирумова обвиняют в мошенничестве на сумму не менее 450 млн рублей при строительстве новых корпусов «Эрмитажа». По другому уголовному делу, так называемому «делу реставраторов», Пирумова согласились выпустить по УДО.

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