Рязань, 27 сентября 2019, 10:20 — REGNUM На въезде в Шиловский район Рязанской области установили монумент в честь князя Олега Рязанского. Работы по установке проведены администрацией Мосоловского сельского поселения в рамках программы «Поддержка местных (муниципальных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области», сообщили в пресс-службе региональной думы.
Князь Олег Рязанский, управлявший рязанскими землями с 1350 по 1371 годы, — современник Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. По данным историков, на территории между реками Непложей, Крутицей и Ибердой под Шишевским лесом произошло сражение с войсками ордынцев, в котором была одержана первая победа русского оружия над татаро-монголами.