Рязань, , 10:20 — REGNUM На въезде в Шиловский район Рязанской области установили монумент в честь князя Олега Рязанского. Работы по установке проведены администрацией Мосоловского сельского поселения в рамках программы «Поддержка местных (муниципальных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области», сообщили в пресс-службе региональной думы.

Князь Олег Рязанский, управлявший рязанскими землями с 1350 по 1371 годы, — современник Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. По данным историков, на территории между реками Непложей, Крутицей и Ибердой под Шишевским лесом произошло сражение с войсками ордынцев, в котором была одержана первая победа русского оружия над татаро-монголами.

«Начать проект помогла региональная программа поддержки местных инициатив. Именно вы, жители, вышли с таким нужным предложением, участвовали в обсуждениях по подготовке проекта, осуществляли общественный контроль на всех этапах постройки, благоустраивали территорию вокруг. Спасибо всем за воплощение этого проекта. Жители Шилово свято хранят свою историю, и возведение монумента — это дань памяти и уважение к прошлому», — отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.