Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Известная американская фотомодель Ким Кардашян посетит с визитом Армению, об этом 27 сентября звезда сообщила на своей личной странице в социальной сети Twitter.

Целью визита Кардашян станет реклама нижнего белья, а также попытка создать новые рабочие места в стране.

«В ближайшие две недели я отправлюсь в Армению и надеюсь поспособствовать своим приездом развитию торговли и созданию новых рабочих мест, а также продвижению продукции Skims в будущем», — подчеркнула Кардашян.

Напомним, Ким Кардашян, известная американская фотомодель, получила популярность благодаря участию в нескольких реалити-шоу, став самой высокооплачиваемой звездой в данном жанре.

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