Москва, , 09:53 — REGNUM Важность соблюдать правила профилактики бешенства напомнил Роспотребнадзор накануне Всемирного дня борьбы с бешенством, который приходится на 28 сентября. Обращение было размещено на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что в год около 400 тысяч жителей России обращаются в медучреждения с укусами от животных. Их них 250 — 300 тысяч приходится лечить от бешенства. Между тем, болезнь является опасной. В мире от нее умирает ежегодно 55 — 60 тысяч человек.

Роспотребнадзор напомнил правила, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать заражения: покупать домашних питомцев только при наличии ветеринарного паспорта, проводить их вакцинацию (в том числе скота), не контактировать с бездомными животными, не трогать павших животных, если у них нет ветпаспорта, а в случае укусов и ослюнений неизвестных животных обращаться в медучреждения.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в селе Мирное, находящемся недалеко от Симферополя, объявили карантин по бешенству кошки. Режим запрещает на время его действия продажу животных на территории карантинной зоны, вывоз их за пределы села, а также проведения выставок собак и кошек.