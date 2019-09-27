Кабул, , 09:51 — REGNUM Согласно опубликованным данным Министерства здравоохранения Афганистана, в результате вооруженного конфликта в стране за последние 12 месяцев более 3300 гражданских лиц погибли и более 14 600 человек получили ранения. Об этом сообщает афганское информационное агентство «Толо Ньюс», отмечая, что опубликованные данные относятся к периоду с 16 сентября 2018 года по 10 сентября 2019 года.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

В отчете Минздрава Афганистана не указано, какие стороны столкновений ответственны за гибель мирных жителей, однако он содержит сведения о количестве погибших в результате подрывов террористов-смертников: за указанный период количество в результате таких терактов составило 460 человек, а еще 1200 были ранены.

Независимая комиссия по правам человека в Афганистане выразила обеспокоенность касательно жертв среди гражданского населения в результате операций и авиаударов афганских и иностранных сил.

Министерство обороны и Министерство внутренних дел Афганистана заявляют, что с их стороны предприняты все усилия по предотвращению жертв среди гражданского населения во время военных действий.

«Силы безопасности стараются заботиться о жизни гражданских лиц и не причинять им вреда», — заявил представитель Министерства обороны Рохулла Ахмадзай.

«Всякий раз, когда гражданские лица страдают по вине сил безопасности, мы расследуем инцидент, а ответственные лица подвергаются серьезному наказанию», — заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Нусрат Рахими.

В своем последнем докладе Организация Объединенных Наций также выразила озабоченность по поводу жертв среди гражданского населения в военном конфликте в Афганистане и призвала воюющие стороны принять меры по сокращению потерь среди гражданского населения.

Согласно данным Минздрава Афганистана, самые высокие потери среди мирного населения зарегистрированы в афганских провинциях Баглан, Кундуз, Нангархар, Гильменд и Кунар, а самые низкие потери — в провинциях Бамиан, Пактия и Балх.