Могадишо, , 15:31 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что с декабря 2017 года в Сомали наблюдается снижение числа случаев заболевания холерой и связанных с ней смертей. Агентство здравоохранения ООН в своем последнем отчете, объяснило это увеличением эффективности эпидемиологического надзора за болезнями и ведения случаев заболевания. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

«Общее сокращение числа новых случаев заболевания холерой объясняется улучшением осуществления профилактических мероприятий, включая OCV (оральная вакцинация против холеры) и усиление мероприятий по водоснабжению, санитарии и гигиене (WASH) в наиболее проблематичных регионах», — говорится в заявлении ВОЗ.

Министерство здравоохранения Сомали объявило о выявлении 39 новых неподтвержденных случаях заболевания холерой без смертельных исходов на эпидемиологической неделе с 9 по 15 сентября в 2019 году. «За этот период все случаи заболевания были зарегистрированы в 17 округах Банадирского района. Из 39 случаев, зарегистрированных в течение этой последней эпидемиологической недели, 17 случаев (44%) — это дети в возрасте до 5 лет», — говорится в заявлении минздрава.

По данным ВОЗ, в 2017 году Сомали столкнулся с одной из самых крупных вспышек в своей истории: 78 784 случая, включая 1159 случаев смерти. В 2018 году в Сомали наблюдалось сокращение числа зарегистрированных случаев холеры и связанных с ними смертей, в основном благодаря улучшению эпиднадзора за болезнями и ведения случаев заболевания, и зарегистрированное число случаев составило 6448, включая 45 смертей.