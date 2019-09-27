Аддис-Абеба, , 15:50 — REGNUM Университет Аддис-Абебы (AAU) занял 13-е место в Африке и 729-е место в мире в пятом ежегодном американском рейтинге лучших мировых университетов. В рейтинге использовались 13 показателей и критериев для измерения эффективности вузов. Данный рейтинг, нацеленный на то, чтобы представить исчерпывающую картину мнений академиков о мировых университетах, предлагал респондентам оценивать университеты на местном и факультетском уровнях, а не на уровне учебных заведений, предоставляя конкретные и точные измерения репутации университета в целом. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Университет Аддис-Абебы был основан в 1950 году, и с момента своего основания он был ведущим центром в сфере преподавания-обучения, исследований и общественных услуг. Начиная с зачисления 33 студентов в 1950 году, AAU в настоящее время насчитывает 48 673 студента и 6043 сотрудника. В 14 университетских городках университета действует 70 программ бакалавриата и 293 магистратуры. Более 222 000 студентов окончили AAU с момента его создания.

Известные выпускники Аддис-Абебского университета — Мелес Зенауи, покойный премьер-министр Эфиопии; Исайяс Афеворки, президент Эритреи; Абий Ахмед, премьер-министр Эфиопии и Рупия Банда, бывший президент Замбии.

В мировом рейтинге на первых строчках расположились три лучших университета США: Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. В категории «Африка» — три южноафриканских университета: Университет Кейптауна, Университет Витватерсранда и Университет Квазулу-Натал.