Аддис-Абеба, , 09:54 — REGNUM В столице Эфиопии Аддис-Абебе в присутствии министров, послов и заинтересованных сторон из обеих стран открылся первый в истории Эфиопии и Судана совместный бизнес-форум по вопросам эфиопо-суданского торгового сотрудничества. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В своем вступительном слове министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что форум жизненно важен для укрепления торговых связей между двумя странами, поскольку оба государства являются соседями, и поэтому крайне важно иметь согласованную экономическую политику в отношении третьих стран, а также крепкие торгово-логистические связи как между правительствами, так и между бизнес-кругами Судана и Эфиопии.

Ваджди Миргани, президент Национальной палаты экспортеров Судана, поблагодарил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда за его вклад в дело укрепления мира в Судане, отметив, что теперь Судан с чистого листа возьмется за то, чтобы достигнуть экономического процветания. Для этого помощь Эфиопии пригодится как нельзя кстати, добавил он. По его словам, помимо постоянных экономических связей, граждане двух стран имеют крепкие социальные и политические отношения.