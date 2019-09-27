Редвуд-Сити, США, , 09:16 — REGNUM Electronic Arts выложила в сеть новый трейлер предстоящей игры «Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден». Ролик был опубликован 26 сентября на YouTube-канале EA Star Wars.

Ролик дает понять, что в будущей игре геймерам предстоит управлять джедаем по имени Кэл, который ищет нечто «очень ценное для Империи». О том, что это за вещь, поклонники вселенной «Звёздных войн» узнают уже после выхода игры.

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Напомним, релиз игры состоится 15 ноября 2019 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Игра представляет собой приключенческий экшен от третьего лица.

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