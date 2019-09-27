Исламабад, , 09:41 — REGNUM Специальной помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения доктор Зафар Мирза сообщил, что общее число зараженных лихорадкой денге в Пакистане превысило 11 тысяч.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Зафар Мирща отметил, что Карачи (провинция Синд) и Равалпинди (провинция Панджаб) стали главными центрами распространения заболевания. 95% случаев заражения с Синде и 84% случаев заражения в Панджабе зарегистрировано именно в этих городах. При этом наиболее благоприятная ситуация сложилась в столице страны Исламабаде, где работают специальные госпитали и изоляторы для приема больных из Панджаба.

Ранее Зафар Мирза призвал партии Пакистана воздержаться от использования ситуации с лихорадкой денге в политических целях.