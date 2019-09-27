Сеул, , 09:15 — REGNUM В Южной Корее продолжают работать 31% пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в стране работало 2,31 млн пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше, что составляет 31,3% от общего числа.

Известно, что по сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на 6,7%.

Специалисты отмечают, что 91,5% своего дохода работающие пожилые люди тратят на проживание, 5% — на поддержку детей и родственников, 3,5% — на другие нужды.

С другой стороны, расходы на проживание неработающих пожилых людей составили 49,4% от общего дохода, расходы на поддержку детей или родственников — 34,3%, на другие нужды — 16,3%

По состоянию на 2017 год, 48% работающих пожилых людей не довольны своим доходом, 10,5% — придерживаются другого мнения.

Также специалисты выяснили, что 76% работающих людей в возрасте от 65 лет не проживают со своими детьми, 60,9% — готовятся к выходу на пенсию, 22,1% — довольны экономикой и состоянием здоровья.

С другой стороны, среди неработающих пожилых людей 70,8% не проживают со своими детьми, 42,5% — готовятся к выходу на пенсию, 18,1% — довольны происходящим в стране.

Однако представители Статистической службы отмечают, что уровень употребления алкоголя и табака у работающих пожилых людей выше, чем у неработающий.

Кроме того, 64,9% людей в возрасте 55 — 79 лет хотели бы найти работу в будущем, что на 0,8% больше по сравнению с результатами прошлого опроса. Среди причин специалисты отмечают: увеличение расходов на проживание, получение удовлетворения от работы, поддержание хорошего здоровья.