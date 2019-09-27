Монреаль, Канада, , 09:05 — REGNUM Учёные из Университета Макгилла в Канаде узнали, что заваривание даже одного чайного одноразового пакетика может быть серьёзно опасно для здоровья. Результаты их исследования 27 сентября опубликованы на сайте Environmental Science & Technology.

По данным исследователей, пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов Цельсия выпускают миллиарды вредных для здоровья пластиковых частиц.

Специалистами были проведены исследования четырех чайных брендов, когда одноразовые пакетики погружались в горячую воду на пять минут, а затем исследовалось её качество. В результате выяснилось, что при воздействии воды высокой температуры чайные пакетики разрушались, выделяя 11,6 млрд микрочастиц (размером 1−150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100−1000 нанометров).

Также в эту воду затем погружали блох Daphnia magna, в которых в последствии были обнаружены частицы пластика. При этом чем выше был концентрация пластика в воде, тем сильнее это угрожало живым организмам.

Отметим, ранее, в августе текущего года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что содержащийся в питьевой воде микропластик размером более 150 мкм не несёт вреда здоровью человека.