Магадан, Магаданская область, , 09:05 — REGNUM Жители Магаданской области активно обсуждают в соцсетях видео, где на трассе Р-504 «Колыма» дорожники сделали дорогу высотой в полметра, которую уже прозвали «царь-асфальт». Специалист Росавтодора записал ответное видеообращение, где объяснил причину такой толщины дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Авторов ролика удивил и насмешил толстый слой асфальтового покрытия. Подрядчик в опубликованном видео пояснил, что это не асфальт, а чёрный щебень:

«В ролике показан участок «Колымы» с 1881-го по 1888-й км, где мы проводим капитальный ремонт. Здесь есть несколько мест с волнообразными просадками. Как раз в таких местах мы и устраиваем дополнительный выравнивающий слой из чёрного щебня для исправления продольного профиля».

https://www.instagram.com/p/B23p_SLB_Gi/

Как сообщало ИА REGNUM, дорожная инфраструктура Магаданской области нуждается в капитальном ремонте, особенно это стало необходимо после прошедших летних ливней. которые размыли и без того «убитые» дороги. Губернатор Сергей Носов обратился в правительство РФ за помощью в 1 млрд рублей на строительство региональных дорог.