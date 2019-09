Новосибирск, , 08:59 — REGNUM В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается дождливая и ветреная погода, похолодание и заморозки. В условиях неустойчивой осенней погоды есть вероятность осложнения дорожной обстановки, угрозы возникновения бытовых пожаров и несчастных случаев, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Осень ulleo

Спасатели просят новосибирцев обращать внимание на пожарную безопасность. Так как есть опасность возникновения пожаров из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. Рыболовов просят учитывать погодные условия и не выходить на водоёмы в ветреную погоду и тёмное время суток.

«Осадки и заморозки делают осенние дороги особо опасными и могут спровоцировать рост числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения в работе автомобильного транспорта», — отметили в ведомстве.

По данным Западно-Сибирского гидромета, сегодня, 27 сентября, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, без осадков, днем по северо-западу в отдельных районах небольшие дожди. Температура воздуха ночью — 4 … +1 oC, днём +9 … +14 oC. Дожди продолжатся и в субботу, 28 сентября, а ночью в воскресенье по северу региона ожидается мокрый снег. Температура воздуха при этом может опуститься до до — 5 oC.