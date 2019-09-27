Красноярск, , 09:00 — REGNUM В карьере Торгашинского месторождения 27 сентября с 14:00 до 18:00 по местному времени будут производиться взрывные работы. Об этом жителей Красноярска предупредили в главном городском управлении по ГО, ЧС и ПБ.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, радиус опасной зоны составляет 500 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Иркутской области провели взрывные работы для прокладки трассы «Байкал».

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