Москва, , 08:53 — REGNUM Компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА) занимается внедрением системы фильтрации трафика на сетях российских операторов связи в рамках исполнения закона о «надежном» Рунете. Ей руководит бывший глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

ДЦОА поставляет и внедряет системы фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сети операторов, разработчиком оборудования выступила компания «РДП.РУ». До конца года системы DPI должны покрыть все регионы Уральского федерального округа.

Пилотный проект на Урале реализует государственный Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), в нем участвуют «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000». Оборудование уже установили в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о начале тестирования систем «надежного» Рунета. Оборудование монтируют в одном из регионов РФ, уточнил он.

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