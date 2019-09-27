Москва, , 08:57 — REGNUM Жители России в среднем по стране планируют дожить до 87 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование пенсионного фонда «Сбербанк».

Сообщается, что граждан просили назвать продолжительность жизни, которую они считают нормальной. Среднее значение по результатам опроса составило 86,7 лет. Медианный показатель заметно ниже, он составил 81,9 года.

Между тем, отмечается, что по данным Минздрава фактическая средняя продолжительность по итогам первой половины текущего года составила 73,7 года.

Также исследование показало, что 64% опрошенных заботятся о своем здоровье. Из них спортом занимаются 35%, стараются правильно питаться 58%, а 12,5% хотят справиться со своими вредными привычками — курением и употреблением алкоголя.

Отмечается, что самую большую продолжительность жизни называли в Москве, Севастополе и Омске. Средние показатели там составили, соответственно: 92,3 года, 92,1 года и 87 лет.