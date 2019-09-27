Москва, , 08:49 — REGNUM Роскачество выступило с предложением о расширении российского списка контролируемых пестицидов. Об этом 27 сентября говорится в сообщении на сайте организации.

«Предлагается дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что данная мера будет направлена на обеспечение продовольственной безопасности России и положительным образом скажется на представленной на российском рынке продукции.

Кроме этого, отмечается, что в настоящее время в России сельскохозяйственная продукция на внутреннем рынке проверяются только на содержание пестицидов, входящих в списки нормируемых в нашей стране.

На данный момент в этот список состоит всего из 13 видов пестицидов (11 из них запрещено и ещё по двум установлены предельные нормы содержания). При этом большая их часть уже не используются при производстве агропродукции, в связи с чем в настоящее время остро стоит проблема обновления данного списка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 сентября, эксперты Роскачества дали свои рекомендации, призванные помочь гражданам защитить себя от мошенничества при операциях с sim-картами.