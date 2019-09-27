Оренбург, 27 сентября 2019, 08:42 — REGNUM Защита оренбургского священника Николая Стремского обжалует его арест. Об этом журналистам заявил адвокат арестованного Андрей Мышкин.
Жалоба будет подана в начале следующей недели, уточнил юрист.
Как сообщало ИА REGNUM, священник был арестован до 12 ноября. Его обвиняют в одном изнасиловании несовершеннолетней и в развратных действиях против детей.
Также арестованы его приёмная дочь и зять. Им вменили незаконное ограничение свободы детей.
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