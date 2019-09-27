Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Полиция США не может решить существующие социальные проблемы, она сама представляет собой крупную проблему для американского общества, заявили правозащитники Дерека Пурнелл и Марбл Стэли Баттс в статье для издания The New York Times.

Полиция США Robert Cudmore

По словам правозащитников, полиция США не помогает защищать наиболее уязвимые группы населения, она лишь создаёт дополнительные риски для этих групп.

«На сотрудников полиции поступают многочисленные жалобы: на первом месте оказались жалобы, связанные с применением излишней силы, а на втором месте — жалобы, связанные с сексуальным насилием. Люди с психическими заболеваниями в 16 раз чаще, чем другие граждане США, погибают от действий полиции», — говорится в статье.

В статье также говорится, что афроамериканцы, люди с ограниченными возможностями, мигранты, люди с психическими заболеваниями и бездомные подвергаются чрезмерному насилию со стороны офицеров полиции, которые ежегодно убивают в среднем 1 тыс. человек.

«При этом сотни тысяч других граждан США становятся жертвами насилия сексуального характера и преследований со стороны сотрудников правоохранительных органов», — заявили правозащитники.

Напомним, сегодня в США работает более миллиона сотрудников правоохранительных органов. Ежегодно в Соединённых Штатах арестовывают приблизительно 10,5 млн человек. Несмотря на то, что в большинстве случаев с задержанных снимают все обвинения, такие аресты могут иметь разрушительные последствия.

Сам по себе арест, независимо от конечного исхода, может привести к проблемам на работе, а также причинить вред физическому или психическому здоровью человека и поставить под угрозу его родительские права.

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