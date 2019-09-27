Париж, , 08:29 — REGNUM Житель французского Орлеана был приговорен судом к штрафу в размере 1000 евро за оскорбление министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, сообщает Le Figaro.

Молодой человек, 25 лет, без каких-либо ранее судебных прецедентов, написал Кристофу Кастанеру в социальной сети Facebook «выстрел в голову, вот и все, что вы заслуживаете».

По обвинению в оскорблении и угрозе смерти в суде молодой человек признал свою вину и извинился перед министром и его семьей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции ввели штраф за непристойное поведение в адрес женщин. Теперь за «устные домогательства» на улице мужчина может заплатить от 90 до 750 евро.

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